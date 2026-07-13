Їх діяльність координував лікар-терапевт одного з медзакладів Кривого Рогу.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

З Німеччини екстрадували учасника організованої групи, яка налагодила схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України з використанням підроблених документів про інвалідність.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, діяльність організованої групи координував лікар-терапевт одного з медичних закладів Кривого Рогу. До її складу також входив екстрадований підозрюваний.

Реклама

Учасники групи підшукували військовозобов’язаних по всій території України та за грошову винагороду виготовляли для них повний пакет підроблених документів. Вони нібито підтверджували наявність інвалідності та могли бути використані для виїзду за межі України.

Для виготовлення таких документів використовували фальшиві бланки, печатки та інші реквізити офіційних документів.

"Лікар-терапевт вносив до медичної документації неправдиві відомості про наявність у «клієнтів» захворювань, які могли бути підставою для встановлення інвалідності", - зазначили в Офісі генпрокурора.

До пакета підроблених документів входили довідки про стаціонарне лікування, висновки МСЕК про встановлення інвалідності, а також пенсійні посвідчення осіб з інвалідністю II або III групи.

Вартість таких «послуг» становила до 8 тис. доларів США з однієї особи.

Упродовж 2022–2023 років учасники схеми виготовили щонайменше 50 пакетів підроблених документів для військовозобов’язаних. У березні 2023 року правоохоронці викрили діяльність організованої групи.

Після цього екстрадований підозрюваний залишив територію України та переховувався від органів досудового розслідування. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили у міжнародний розшук. Згодом його затримали на території ФРН.

Стосовно трьох інших учасників організованої групи справа перебуває на розгляді в суді.