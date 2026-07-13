Головне за понеділок, 13 липня: понад 200 бойових зіткнень, бомбардування Оріхова, затримання колишнього командира 155-ї бригади

Бойові дії на Донеччині, 202 бойових зіткнення, ворожі обстріли, заява про відставку прем'єр-міністерки Свириденко, засідання "Коаліції охочих" у Франції. Яким запам’ятається 1601-й день повномасштабної війни.

Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Сполучене Королівство оголосили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони.

Про це повідомляється на сайті Єлисейського палацу.

Лідери цих країн вважають, що захист Європи вимагає глобального рішення загальної протиракетної оборони для стримування та подолання майбутніх ракетних загроз – розробленої завдяки колективним зусиллям, технологічній відкритості та довірливій промисловій співпраці.

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Коаліція відкрита для інших країн, які поділяють її принципи та цілі.

Більше інформації – в новині.

До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що Рада розгляне це питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

"Вдячний Юлії Анатоліївні за роботу на чолі Уряду у надзвичайно складний для держави час, внесок у зміцнення економіки, підтримку людей і просування нашої країни на шляху до Європейського Союзу. Бажаю успіхів у подальшій діяльності", - написав Стефанчук у фейсбуці.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 липня на фронті від початку доби відбулося 202 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку росіяни атакували найбільше - там зафіксували 29 боїв.

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Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 липня – в новині.

Російські війська завдали удару по прифронтовому Оріхову Запорізької області, застосувавши надважку авіаційну бомбу ФАБ-3000. Боєприпас вагою три тонни влучив у житлову забудову міста.

Інформацію Суспільному підтвердив начальник Оріхівської МВА Микола Винниченко. Наразі триває уточнення інформації щодо масштабу руйнувань, кількості пошкоджених будинків, а також можливих загиблих і постраждалих.

Росія 13 липня атакувала цивільне торговельне судно під прапором Того. В момент удару з нього розвантажували мінеральні добрива.

"Під час ліквідації пожежі на комерційному судні, що було атаковано російським безпілотником, виявили тіла ще двох загиблих. Таким чином, кількість жертв ворожої атаки зросла до пʼяти", – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер станом на 15:55.

За оновленими даними, кількість поранених зросла до 12. Усі загиблі та постраждалі — члени екіпажу.

Докладніше – в новині.

Колишнього командира 155 бригади Станіслава Лучанова 13 липня затримали в Києві. Інформацію про затримання підтвердив президент.

Володимир Зеленський розповів, що загалом затримали 10 військових. Усі обставини вбивства братів Мосейчуків перевірять.

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«Уже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде», – повідомив Зеленський у Facebook.

Лучанова кілька днів розшукували за підозрою в наказі підлеглим викрасти двох цивільних чоловіків – мешканців Калинівки Київської області. Викрадених убили і поховали в лісосмузі в Полтавській області.

Подробиці – в новині.

Польські правоохоронці затримали чоловіка, який ображав українців у автобусі.

Про це розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. «Герой» у польському автобусі словесно «воював» з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба. Дізнавшись про інцидент, українська сторона звернулася до польських правоохоронців із запитом на належну реакцію на неадекватну поведінку чоловіка та приниження гідності українців за національною ознакою», – зазначив політик.

Він зазначив, що наразі ця людина затримана. Сибіга подякував польським правоохоронцям за швидку та правильну реакцію.

Докладніше – в новині.

У Франції відбулось засідання "Коаліції охочих", в якому взяв участь і Володимир Зеленський. Партнери обговорили низку найважливіших пунктів для України.

Яких саме – в новині.

Наступне засідання «Коаліції охочих» відбудеться в Україні, заявив Зеленський.

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Болгарія готова підтримати 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії після того, як із нього вилучили патріарха РПЦ Кирила, засновника компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова, а також керівника компанії, що постачає компоненти для метро Софії.

Про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявила міністерка закордонних справ Болгарії Велислава Петрова-Чамова, пише "Суспільне". Водночас вона повідомила, що остаточне схвалення санкцій залежить від досягнення компромісу з іншими державами-членами ЄС, які ще мають застереження. Зокрема, Греція висловлює занепокоєння щодо енергетичних питань, а Австрія – щодо фінансового сектору.

Петрова-Чамова також повідомила, що 15 липня відвідає Україну. Під час візиту сторони планують обговорити посилення співпраці в енергетичній сфері напередодні зими.

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