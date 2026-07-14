Гідрометцентр: у вівторок в Україні короткочасні дощі та грози

У вівторок, 14 липня, в Україні прогнозують короткочасні дощі, грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі 14-19°, вдень 23-28°.
У зв'язку з грозами в Україні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі та грози.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 17-19°, вдень 25-27°.