Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Гідрометцентр: у вівторок в Україні короткочасні дощі та грози

Лише на півдні та сході країни вночі без опадів.

Гідрометцентр: у вівторок в Україні короткочасні дощі та грози
Блискавка
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 14 липня, в Україні прогнозують короткочасні дощі, грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 14 липня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 14 липня

Реклама

На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 14-19°, вдень 23-28°.

У зв'язку з грозами в Україні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 17-19°, вдень 25-27°.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies