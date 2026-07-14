Гідрометцентр: у вівторок в Україні короткочасні дощі та грози

Лише на півдні та сході країни вночі без опадів.

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У вівторок, 14 липня, в Україні прогнозують короткочасні дощі, грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook Прогноз погоди на 14 липня

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На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 14-19°, вдень 23-28°.

У зв'язку з грозами в Україні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 17-19°, вдень 25-27°.