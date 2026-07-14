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Російські війська вчора атакували 39 населених пунктів Херсонщини. Від ударів ворога загинули три людини, ще 25 – травмовані. Серед поранених є дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Ромашкове, Розлив, Зорівка, Велетенське, Дар'ївка, Микільське, Берислав, Шевченківка, Раківка, Урожайне, Любимівка, Милове, Новорайськ, Костирка, Кучерське, Чарівне, Борозенське, Суханове, Красносільське, Нововоронцовка, Стійке, Сагайдачне, Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Миколаївка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, стільникову вежу, підприємство, автозаправну станцію, автівки швидкої, тролейбуси та приватні автомобілі.

Прокудін нагадав, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.