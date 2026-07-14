У ніч на 14 липня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих воєнно-економічних і військових цілей противника.

Як розповіли у Генштабі, серед уражених цілий є нафтопереробний комплекс «Газпром нафтохім Салават», що у російському Башкортостані. Там зафіксували влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ. Проєктна потужність переробки становить близько 10 млн тонн нафти на рік. Комплекс виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується для забезпечення потреб економіки та військової машини держави-агресора.

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Також вчергове уразили нафтопереробний завод «Афіпський» у Краснодарському краї РФ. Там теж спалахнула пожежа в районі підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Афіпський НПЗ має проєктну потужність близько 6,25 млн тонн нафти на рік та є одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії, забезпечуючи виробництво моторних палив і компонентів для потреб держави-агресора. Задіяний у забезпеченні російської армії.

Крім цього уражено район перевантаження кораблів у районі Геленджика Краснодарського краю РФ, який використовується для перевалки російської нафти та забезпечення функціонування морської та військової логістики ворога. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Також уражено п'ять танкерів, п'ять суховантажів та рейдовий буксир в акваторії Азовського моря. Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Суховантажні судна та буксир забезпечують перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики противника.

Окрім того, уражено склад боєприпасів противника у Донецьку та логістичний хаб у Луганську.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації», – написали у Генштабі.