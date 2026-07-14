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ЄС відкрив шостий кластер “Зовнішні відносини” переговорів про вступ України у блок

Один із двох розділів у межах шостого кластера – Розділ 31 – належить до сфери реформ МЗС України.

ЄС відкрив шостий кластер “Зовнішні відносини” переговорів про вступ України у блок
Фото: DW/Sheiko

Євросоюз сьогодні офіційно відкрив шостий кластер “Зовнішні відносини” переговорів з Україною щодо її вступу до блоку. 

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

“Сьогоднішнє відкриття Кластера 6 “Зовнішні відносини” на міждержавній конференції є ще одним чітким сигналом того, що шлях України до ЄС неухильно просувається вперед. Я дякую Європейській Комісії та всім державам-членам ЄС за їхнє лідерство та підтримку, які зробили цей етап можливим”, – йдеться у дописі Сибіга на соцплатформі X.

Один із двох розділів у межах шостого кластера – Розділ 31 – належить до сфери реформ МЗС України.

Міністр додав, що за останні роки Київ досяг 99% відповідності зовнішньої політики України курсу ЄС. 

“Цей результат дає надію на швидкий прогрес. Україна залишається повністю відданою просуванню реформ та досягненню повної узгодженості зі Спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС. Ми з нетерпінням чекаємо на збереження цього позитивного імпульсу з відкриттям решти переговорних кластерів. Разом ми будуємо сильнішу та безпечнішу Європу”, – підсумував Сибіга.

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