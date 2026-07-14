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Для медиків ЗСУ впровадили один електронний журнал замість понад 10 паперових форм

Раніше військовим медикам доводилося записувати одну й ту саму інформацію про пацієнта в багато різних паперових документів. Новий підхід не передбачає оцифрування старих форм – вони скасовуються.

Для медиків ЗСУ впровадили один електронний журнал замість понад 10 паперових форм
Фото: Міноборони

У Медичній інформаційній системі ЗСУ (МІС ЗСУ) запрацював єдиний електронний амбулаторний журнал для військової ланки, повідомляє Міноборони. 

Відтепер інформація про амбулаторний прийом вноситься одразу в електронній формі до МІС ЗСУ. Медичним працівникам більше не потрібно дублювати ті самі дані в різних журналах і формах – єдиний електронний амбулаторний журнал функціонально замінює понад 10 паперових форм обліку. 

Це означає менше паперової роботи для медиків і швидше оформлення необхідних медичних документів для військовослужбовців. 

Зокрема, довідки, направлення, документи для ВЛК та інші медичні документи можна буде оформлювати швидше. 

Водночас новий підхід не передбачає оцифрування старих форм – вони скасовуються.

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