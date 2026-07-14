Верховний Суд підтвердив законність рішення про стягнення з комунального підприємства майже 10 млн грн збитків, завданих державі через забруднення атмосферного повітря внаслідок пожеж на сміттєзвалищі в Полтавській області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Суд залишив без задоволення касаційну скаргу підприємства та залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій. За даними прокуратури, до державного бюджету вже сплачено понад 5 млн грн.

Йдеться про полігон твердих побутових відходів у селі Макухівка Полтавського району, який перебуває на балансі Полтавського КАТП-1628. За інформацією слідства, протягом 2024 року на звалищі сталося 16 пожеж. Через порушення вимог пожежної та техногенної безпеки під час горіння відходів в атмосферу потрапляли забруднювальні речовини, що, за оцінкою прокуратури, завдало державі майже 10 млн грн збитків і створило загрозу для довкілля та здоров'я людей.

У прокуратурі зазначили, що під час розгляду справи було доведено факт забруднення атмосферного повітря, причинно-наслідковий зв'язок між неналежною експлуатацією полігону та завданими збитками, а також обґрунтованість їх розрахунку.

У жовтні 2025 року Господарський суд Полтавської області задовольнив позов прокурорів, а Східний апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін.

Крім того, Полтавський районний суд наразі розглядає кримінальні провадження щодо службової особи полігону, яку обвинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки та забрудненні атмосферного повітря, а також колишнього посадовця Полтавського КАТП-1628, якому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.