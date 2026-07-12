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Російський дрон атакував підприємство на Полтавщині, виникла пожежа

Рятувальникам вдалося загасити пожежу.

Російський дрон атакував підприємство на Полтавщині, виникла пожежа
Фото: З відкритих джерел

Уночі 12 липня російський безпілотник атакував територію одного з підприємств у Полтавському районі. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, ворожий БпЛА влучив по території промислового підприємства. Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

У ДСНС уточнили, що пожежу, яка виникла після удару, вже ліквідовано.

До ліквідації наслідків атаки були залучені понад 50 рятувальників та 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Інформація щодо масштабів пошкоджень підприємства уточнюється.

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