Сили ППО знищили 7 ворожих керованих авіаційних ракет та 95 ударних БпЛА

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Уночі РФ атакувала Україну 9 керованими авіаракетами Х-59/69, 4 протирадіолокаційними ракетами Х-31 та 115 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 7 авіаційних ракет та 95 ударних БпЛА. Ракети Х-31 не досягли цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 12 липня (з 18:00 11 липня) противник атакував 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 4 протирадіолокаційними ракетами Х-31 з південного напрямку, а також 115 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

Крім того, протирадіолокаційні ракети Х-31 не досягли цілей, інформація уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!