Уранці 12 липня російський безпілотник атакував маршрутку в Херсоні, є постраждалі.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
"Російські окупанти продовжують тероризувати мирних херсонців, атакуючи, зокрема, громадський транспорт", – ідеться у повідомленні.
За його словами, вчергове під ударом ворога опинилось маршрутне таксі. Близько 8.00 росіяни з безпілотника вдарили по автобусу в середмісті.
Попередньо, водій міг отримати контузію. Постраждав чоловік, який був поруч з маршруткою. Наразі він ушпиталений.
- Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 40 населених пунктів Херсонщини. Унаслідко російського терору загинула людина, ще 12 поранені.