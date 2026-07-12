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Уранці 12 липня російський безпілотник атакував маршрутку в Херсоні, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Російські окупанти продовжують тероризувати мирних херсонців, атакуючи, зокрема, громадський транспорт", – ідеться у повідомленні.

За його словами, вчергове під ударом ворога опинилось маршрутне таксі. Близько 8.00 росіяни з безпілотника вдарили по автобусу в середмісті.

Попередньо, водій міг отримати контузію. Постраждав чоловік, який був поруч з маршруткою. Наразі він ушпиталений.