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Від початку доби агресор 84 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Лужки, Ходине та Пустогород. Також ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Товстодубове.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з противником. Водночас окупанти здійснили 49 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано чотири штурмові дії загарбників у районах Козачої Лопані та Лиману, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався йти вперед у районах Подолів і Шийківки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку зафіксовано 10 спроб загарбників просунутися в районах Дробишевого, Лиману, Діброви та Озерного, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку окупанти 20 разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки, три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили одну атаку противника в районі Юрівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники 10 разів намагалися прорвати оборону в районах Костянтинівки, Степанівки та Русиного Яру, два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано 17 спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Софіївки, Дорожнього, Нового Шахового, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Котлиного та Удачного, два боєзіткнення тривають.

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На Олександрівському напрямку зафіксовано чотири штурми окупантів у районах Вороного та Новомиколаївки, один бій триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 11 ворожих атак у районах Новоселівки, Добропілля, Воздвижівки, Гірок, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Степового.

На Придніпровському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.