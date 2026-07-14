На ЗАЕС стався десятий блекаут від початку року

Окупована Запорізька АЕС вчергове втратила зовнішнє електроживлення.

Через це станція була змушена перейти на роботу від резервних дизель-генераторів, які забезпечують живлення критично важливих систем безпеки, повідомив Енергоатом.

Наразі фахівці вже відновили зовнішнє електропостачання об'єкта.

В Енергоатомі додали, що інцидент став уже десятим блекаутом від початку цього року. В компанії назвали таку статистику безпрецедентною, оскільки вона свідчить про критичний стан ядерної безпеки на об'єкті.

«Черговий блекаут вкотре підтверджує: доки Запорізька АЕС залишається під російською окупацією, ризики для ядерної та радіаційної безпеки не зникають. Єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається її деокупація та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора – АТ «НАЕК «Енергоатом», - ідеться в заяві компанії.