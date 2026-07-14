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На ЗАЕС стався десятий блекаут від початку року

Живлення вдалося відновити.

На ЗАЕС стався десятий блекаут від початку року
ЗАЕС
Фото: Укренерго

Окупована Запорізька АЕС вчергове втратила зовнішнє електроживлення. 

Через це станція була змушена перейти на роботу від резервних дизель-генераторів, які забезпечують живлення критично важливих систем безпеки, повідомив Енергоатом

Наразі фахівці вже відновили зовнішнє електропостачання об'єкта.

В Енергоатомі додали, що інцидент став уже десятим блекаутом від початку цього року. В компанії назвали таку статистику безпрецедентною, оскільки вона свідчить про критичний стан ядерної безпеки на об'єкті. 

«Черговий блекаут вкотре підтверджує: доки Запорізька АЕС залишається під російською окупацією, ризики для ядерної та радіаційної безпеки не зникають. Єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається її деокупація та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора – АТ «НАЕК «Енергоатом», - ідеться в заяві компанії.

  • ЗАЕС залишається окупованою від початку повномасштабної війни в Україні. Станція не виробляє енергію і працює лише для забезпечення власних потреб, але там неодноразово ставалися блекаути. Контроль Росії над ЗАЕС несе постійну загрозу, наголошувала українська влада.
  • У мирному плані, створеному за ініціативи США, ЗАЕС пропонують ділити порівну між трьома сторонами: Україною, Штатами та окупантами.
  • Росія неодноразово застосовувала зброю поблизу ЗАЕС, а також била по Чорнобильській атомній енергостанції. Внаслідок ударів саркофаг над ЧАЕС довелося ремонтувати. 
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