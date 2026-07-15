Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
ГоловнаСуспільствоПодії

Внаслідок російських ударів на ранок є знеструмлення у чотирьох областях

Крім того, через негоду повністю або частково знеструмлені понад 50 населених пунктів у семи областях.

Внаслідок російських ударів на ранок є знеструмлення у чотирьох областях
Лінії електропередач
Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N

Внаслідок російських ударів станом на ранок 15 липня є знеструмлення у чотирьох областях, повідомило Укренерго. 

“Ворог продовжує здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. 

Крім того, через несприятливі погодні умови (гроза, град, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 50 населених пунктів у семи областях – Тернопільській, Черкаській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Миколаївській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених негодою ліній електропередачі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies