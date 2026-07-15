Внаслідок російських ударів на ранок є знеструмлення у чотирьох областях

Крім того, через негоду повністю або частково знеструмлені понад 50 населених пунктів у семи областях.

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Внаслідок російських ударів станом на ранок 15 липня є знеструмлення у чотирьох областях, повідомило Укренерго.

“Ворог продовжує здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, через несприятливі погодні умови (гроза, град, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 50 населених пунктів у семи областях – Тернопільській, Черкаській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Миколаївській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених негодою ліній електропередачі.