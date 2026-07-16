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Зранку росіяни атакували Донеччину, вбили там одну людину і вісьмох поранили

Ворог атакував дронами, а також «УМПБ Д-30 СН».

Зранку росіяни атакували Донеччину, вбили там одну людину і вісьмох поранили
Наслідки російської атаки на Донеччині
Фото: Донецька облпрокуратура

Сьогодні, 16 липня, російська армія атакувала Донеччину, вбила там людину і поранила вісьмох.

Про це повідомила обласна прокуратура

Російські війська атакували за допомогою FPV-дрону селище Малотаранівка Краматорської МВА. Закриту черепно-мозкову й мінно-вибухову травми та осколкове поранення дістав 64-річний цивільний.

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Також окупанти обстріляли Краматорськ із застосуванням «УМПБ Д-30 СН». Тілесних ушкоджень зазнали троє жінок віком від 40 до 65 років та четверо 19, 32, 35 і 47-річних чоловіків. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, струс головного мозку, контузії й гостру реакцію на стрес. Їм надано медичну допомогу.

 

Крім того, під приціл ЗС РФ потрапило с. Надія Олександрівської ТГ. Там БпЛА «Ланцет» поцілив по автомобілю, внаслідок чого загинув 46-річний водій.

 

Наслідки російської атаки на Донеччині
Фото: Донецька облпрокуратура
Наслідки російської атаки на Донеччині

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1,  2 ст. 438 КК України).

  • Вчора окупанти вбили трьох мешканців Донеччини. 
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