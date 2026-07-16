На Житомирщині державі повернули землі оборони на понад 4 млрд грн

2,1 тисяч га землі 25 років використовували як мисливські угіддя.

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Державі повернули землі оборони, які на 25 років віддали під мисливські угіддя, повідомили в Офісі генпрокурора.

Повернення землі забезпечили прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Державі повернули понад 2,1 тис. га земель оборони на Житомирщині. Їхня вартість перевищує 4,2 млрд грн.

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У 2018 році Житомирська обласна рада передала цю територію громадській організації на 25 років для ведення мисливського господарства.

Під час перевірки прокурори встановили, що йдеться про землі оборони, які не могли використовуватися як мисливські угіддя.

Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони звернулася до суду в інтересах Міністерства оборони України. Господарський суд міста Києва задовольнив позов у повному обсязі. Відповідач оскаржив рішення, однак Північний апеляційний господарський суд залишив його без змін.

У червні 2026 року прокурори забезпечили фактичне виконання рішення суду. Рішення Житомирської обласної ради про передачу земель скасовано, а договір про ведення мисливського господарства визнано недійсним.

У суді прокурори довели, що використання земель оборони для ведення мисливського господарства суперечить вимогам земельного законодавства.

Загалом у поточному році спеціалізовані прокуратури у сфері оборони пред’явили 338 позовів на суму 13,1 млрд грн, задоволено 168 позовів на 36,2 млрд грн, реально виконано рішень суду на суму 38,5 мдрд грн, з них до бюджету – 347,7 млн гривень.