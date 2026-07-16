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У Херсоні затримали підозрюваного в допомозі росіянам "переналаштувати" захоплений завод під час окупації

Працівник місцевого підприємства за власної ініціативи пішов на співпрацю з ворогом. 

У Херсоні затримали підозрюваного в допомозі росіянам "переналаштувати" захоплений завод під час окупації
Фото: СБУ

У Херсоні затримали ще одного підозрюваного ворожого поплічника, який переховувався від правосуддя. Ним виявився працівник місцевого заводу, який після захоплення підприємства на початку повномасштабної війни допомагав окупантам відновити його роботу на користь Росії. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

З’ясувалося, що чоловік за власної ініціативи пішов на співпрацю з ворогом під час окупації. У серпні 2022 року його призначили "керівником дільниці цеху" захопленого на той час заводу, який Росія планувала використати для забезпечення потреб збройних угруповань. 

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Зрадник підбирав однодумців для їхнього подальшого працевлаштування на захопленому підприємстві. Для цього він намагався схилити до співпраці з ворогом своїх знайомих та колишніх колег. Крім цього, він займався відновленням виробничих потужностей заводу для росіян. 

Чоловік ремонтував технологічне обладнання та проводив інвентаризацію майна для його передачі на баланс окупаційної адміністрації. 

Після звільнення Херсона зрадник залишився у місті, але перебрався жити до доньки. У такий спосіб він намагався «залягти на дно», сподіваючись уникнути правосуддя. 

Служба безпеки встановила його місце перебування і затримала. Під час обшуків у нього виявили мобільні телефони із доказами його контактів з ворогом і гроші, одержані за співпрацю.

Наразі йому повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору). Санкція статті - до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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