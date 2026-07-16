Росіяни атакували Корабельний район Херсона, є постраждалі

Російська армія атакували сьогодні Корабельний район Херсона.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
До лікарні звернувся 58-річний чоловік, який постраждав внаслідок дронової атаки в Корабельному районі близьку 08:20.
У нього діагностували вибухову травму, перелом стегна та множинні уламкові поранення. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.
До медиків по допомогу звернулась 24-річна дівчина, яка вчора близько 13:40 постраждала внаслідок чергової атаки ворожого дрона на авто в центральній частині Херсона.
У потерпілої – контузія та мінно-вибухова травма. Далі вона лікуватиметься амбулаторно.
До лікарні звернувся 45-річний чоловік, якого зранку атакував ворожий дрон у Корабельному районі. У постраждалого мінно-вибухова травма та уламкове поранення стопи. Лікарі надали чоловікові допомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.
Зазначимо, внаслідок чергових ударів з боку російських окупаційних військ у Херсоні виникли перебої з електропостачанням. Знеструмлено споживачів у кількох районах міста.
- У Херсонській області вчора від ворожих обстрілів потерпали 33 населені пункти. РФ атакувала дронами та із артилерії. Одна людина загинула, ще 19 – дістали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили поштове відділення, стільникову вежу, магазин, господарські споруди та приватні автомобілі.