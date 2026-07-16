Росіяни атакували Корабельний район Херсона, є постраждалі

Унаслідок ударів у місті виникли перебої з електропостачанням.

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Російська армія атакували сьогодні Корабельний район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

До лікарні звернувся 58-річний чоловік, який постраждав внаслідок дронової атаки в Корабельному районі близьку 08:20.

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У нього діагностували вибухову травму, перелом стегна та множинні уламкові поранення. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.

До медиків по допомогу звернулась 24-річна дівчина, яка вчора близько 13:40 постраждала внаслідок чергової атаки ворожого дрона на авто в центральній частині Херсона.

У потерпілої – контузія та мінно-вибухова травма. Далі вона лікуватиметься амбулаторно.

До лікарні звернувся 45-річний чоловік, якого зранку атакував ворожий дрон у Корабельному районі. У постраждалого мінно-вибухова травма та уламкове поранення стопи. Лікарі надали чоловікові допомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Зазначимо, внаслідок чергових ударів з боку російських окупаційних військ у Херсоні виникли перебої з електропостачанням. Знеструмлено споживачів у кількох районах міста.