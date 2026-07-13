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На Дніпропетровщині внаслідок повторної атаки РФ поранені троє

На Синельниківщині через російський удар пожежа виникла у житловому будинку.

На Дніпропетровщині внаслідок повторної атаки РФ поранені троє
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

На Дніпропетровщині внаслідок повторного російського удару поранень зазнали троє рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС України.

"У Петропавлівській територіальній громаді Синельниківського району через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок. На місце події одразу прибули вогнеборці", – ідеться у повідомленні.

Під час ліквідації пожежі ворог підступно завдав повторного удару по рятувальниках. Троє надзвичайників зазнали поранень.

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