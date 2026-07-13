На Дніпропетровщині внаслідок повторної атаки РФ поранені троє

На Дніпропетровщині внаслідок повторного російського удару поранень зазнали троє рятувальників.
Про це повідомляє ДСНС України.
"У Петропавлівській територіальній громаді Синельниківського району через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок. На місце події одразу прибули вогнеборці", – ідеться у повідомленні.
Під час ліквідації пожежі ворог підступно завдав повторного удару по рятувальниках. Троє надзвичайників зазнали поранень.
- У Нікопольському районі Дніпропетровської області армія РФ повторно атакувала рятувальників, які ліквідовували наслідки ворожого обстрілу.