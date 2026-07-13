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Генштаб підтвердив ураження 15 суден в акваторії Азовського моря

Також уточнили наслідки атаки по Самарському НПЗ. 

Генштаб підтвердив ураження 15 суден в акваторії Азовського моря
Генштаб підтвердив ураження
Фото: Генштаб у Facebook

Генштаб підтвердив ураження семи танкерів, п'яти суховантажів, двох буксирів і одного порому в акваторії Азовського моря. Удару по них Сили оборони завдали 13 липня. 

Ці танкери Росія використовувала для перевезення нафти і нафтопродуктів усупереч санкціям, повідомили в ГШ. Пороми забезпечували військову логістику і перевезення вантажів у інтересах збройних сил окупантів.

Суховантажні судна й буксири забезпечували перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики ворога. 

«Також у тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі», – повідомили в Генштабі. 

Крім того, уточнили результат атаки 12 липня: у Сизрані Самарської області підтверджено пошкодження двох установок первинної переробки нафти АВТ-5 та АВТ-6 на НПЗ «Сизранський».

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