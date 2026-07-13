Генштаб підтвердив ураження 15 суден в акваторії Азовського моря

Генштаб підтвердив ураження семи танкерів, п'яти суховантажів, двох буксирів і одного порому в акваторії Азовського моря. Удару по них Сили оборони завдали 13 липня.
Ці танкери Росія використовувала для перевезення нафти і нафтопродуктів усупереч санкціям, повідомили в ГШ. Пороми забезпечували військову логістику і перевезення вантажів у інтересах збройних сил окупантів.
Суховантажні судна й буксири забезпечували перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики ворога.
«Також у тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі», – повідомили в Генштабі.
Крім того, уточнили результат атаки 12 липня: у Сизрані Самарської області підтверджено пошкодження двох установок первинної переробки нафти АВТ-5 та АВТ-6 на НПЗ «Сизранський».
- Про ураження танкерів тіньового флоту та інших ворожих об'єктів нині повідомили Сили безпілотних систем та СБУ. СБС атакувала 15 суден, СБУ – 10 військових, логістичних і паливних об'єктів.