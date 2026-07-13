ЦПД: Росія маніпулює фактами, щоб приховати відповідальність за удар по Києву

Російська пропаганда стверджує, що уламки на місці удару буцімто є наслідком роботи української ППО.

Російська пропаганда поширює фейки, щоб зняти з РФ відповідальність за ракетний удар по Києву в ніч проти 11 липня.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За даними ЦПД, проросійські ресурси стверджують, що повідомлення про використання балістичної ракети з касетною бойовою частиною нібито є дезінформацією. Вони заявляють, що ракети "Іскандер-М" оснащуються лише фугасними боєприпасами, а уламки на місці удару буцімто є наслідком роботи української ППО.

У Центрі наголошують, що ці твердження не відповідають дійсності. Ракети "Іскандер-М" можуть бути оснащені касетними бойовими частинами, які містять десятки суббоєприпасів. Після підриву вони розлітаються на тисячі уламків, завдаючи ураження на великій площі.

Також пропагандисти намагаються дискредитувати українські повідомлення через використання ілюстративних фотографій. У ЦПД пояснюють, що це є звичайною журналістською практикою для оперативного інформування і не спростовує самого факту російського удару.

У Центрі зазначають, що такими маніпуляціями Росія намагається відвернути увагу від чергового воєнного злочину проти мирного населення України. Не маючи можливості заперечити сам факт атаки, пропаганда перекручує технічні характеристики озброєння та спотворює інформацію, щоб уникнути відповідальності.