За добу, 20 липня, росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Про це розповів голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram.
З лінії фронту довелось евакуювати близько 500 людей, з них 45 – діти.
У Краматорському районі росіяни били по приватних будинках та інфраструктурі. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 4 приватні будинки, а у Слов'янську російські війська знищили автівку.
У Краматорську є загиблі та поранені: 2 людей стали жертвами обстрілу, а ще 2 – постраждали. Загиблі є й у Дружківці – 2 осіб. В Олександрівці під атаку потрапила багатоповерхівка, а у Запаро-Мар'ївці пошкоджено церкву.
У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено 16 приватних будинків та лінію електропередач. У Новодонецькому пошкоджено двоповерховий будинок, тим часом в Іверському – кав’ярня.
Що відомо про ситуацію на Донеччині за минулу добу?
- Напередодні російський дрон атакував маршрутку в Краматорську. На щастя, обійшлось без потерпілих.
- Попри відсутність базових умов для життя, мешканці окупованих територій області досі отримують рахунки за комунальні послуги. Люди самостійно ремонтують свої будинки, адже жодного відновлення інфраструктури не відбувається.