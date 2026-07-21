Внаслідок російських атак загинули 4 осіб, ще кілька – постраждали.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За добу, 20 липня, росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Про це розповів голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram.

З лінії фронту довелось евакуювати близько 500 людей, з них 45 – діти.

У Краматорському районі росіяни били по приватних будинках та інфраструктурі. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 4 приватні будинки, а у Слов'янську російські війська знищили автівку.

У Краматорську є загиблі та поранені: 2 людей стали жертвами обстрілу, а ще 2 – постраждали. Загиблі є й у Дружківці – 2 осіб. В Олександрівці під атаку потрапила багатоповерхівка, а у Запаро-Мар'ївці пошкоджено церкву.

У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено 16 приватних будинків та лінію електропередач. У Новодонецькому пошкоджено двоповерховий будинок, тим часом в Іверському – кав’ярня.

Що відомо про ситуацію на Донеччині за минулу добу?