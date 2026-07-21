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Росія добу била по Донеччині. Під ударом опинились багатоповерхівки, церква та кав'ярня

Внаслідок російських атак загинули 4 осіб, ще кілька – постраждали.

Росія добу била по Донеччині. Під ударом опинились багатоповерхівки, церква та кав'ярня
Донецька область під ударами Росії
Фото: Telegram Вадима Філашкіна

За добу, 20 липня, росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Про це розповів голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram.

З лінії фронту довелось евакуювати близько 500 людей, з них 45 – діти.

У Краматорському районі росіяни били по приватних будинках та інфраструктурі. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 4 приватні будинки, а у Слов'янську російські війська знищили автівку. 

У Краматорську  є загиблі та поранені: 2 людей стали жертвами обстрілу, а ще 2 – постраждали. Загиблі є й у Дружківці – 2 осіб. В Олександрівці  під атаку потрапила багатоповерхівка, а у Запаро-Мар'ївці пошкоджено церкву. 

У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено 16 приватних будинків та лінію електропередач. У Новодонецькому пошкоджено двоповерховий будинок, тим часом в Іверському – кав’ярня. 

Що відомо про ситуацію на Донеччині за минулу добу?

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