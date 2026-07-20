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Мешканці окупованих територій Донеччини отримують рахунки за комунальні послуги, яких їм не надають

Попри відсутність газопостачання, води чи каналізації, окупаційна влада регулярно нараховує платежі.

Мешканці окупованих територій Донеччини отримують рахунки за комунальні послуги, яких їм не надають
Фото: vin.hsc.gov.ua

На окупованих територіях Донеччини місцеві жителі продовжують отримувати рахунки за комунальні послуги, яких фактично не існує. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Попри відсутність газопостачання, води чи каналізації, окупаційна влада регулярно нараховує платежі, змушуючи людей платити за те, чого вони не отримують.

Водночас мешканці власними силами ремонтують під'їзди, двори та пошкоджені будинки, адже комунальні служби не виконують своїх обов'язків, а відновлення інфраструктури відкладається на невизначений термін.

“Поки жителі власним коштом намагаються зробити свої будинки придатними для життя, окупаційні чиновники використовують систему комунальних платежів як черговий спосіб наповнення власних кишень. Для людей це означає лише нові витрати, відсутність елементарних послуг і повну безвідповідальність окупаційної адміністрації”, – зазначили у Центрі.

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