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Сирський: у Костянтинівці росіяни накопичили до 145 окупантів

Сили оборони продовжують оборону міста. 

У Костянтинівці перебуває до 145 окупантів. Сили оборони продовжують контрдиверсійні заходи в місті, повідомив головком Олександр Сирський.

Він розповів, що відвідав район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку й заслухав доповіді керівників 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад і підрозділів. Обговорили потенційні виклики та варіанти протидії. 

«Головний акцент – на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу», – сказав головнокомандувач.

Олександр Сирський повідомив про робочу поїздку на Костянтинівський напрямок
Фото: Головнокомандувач/Facebook
Олександр Сирський повідомив про робочу поїздку на Костянтинівський напрямок

Сирський запевнив, що дрони йдуть першими як для виявлення ворога, так і для його ураження. 

Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших по всіх лінії фронту. Щодоби Росія проводить там близько 20 атак і не припиняє спроб інфільтрації в місто. 

  • На мапі Deep State місто позначено як територію з частковим проникненням ворога.
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