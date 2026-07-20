Нові правила процедури повернення з СЗЧ: як продовжити службу в «Азові»

Які зміни отримала процедура повернення з СЗЧ? Де можна поновити несення служби? Як подати рапорт? Відповідаємо на найпоширеніші запитання.

Чому військовий самовільно залишив частину?

Попри те, що цей крок має кримінальну відповідальність, деякі бійці наважуються на нього. Причини вчинення СЗЧ дуже індивідуальні і можуть включати:

особисті чи сімейні проблеми;

невідповідне ставлення командування;

відсутність порозуміння в колективі;

недостатнє забезпечення тощо

В «Азові» кожну заявку про повернення із СЗЧ розглядають окремо, адже розуміють, що за паперовими даними стоїть особиста історія. І головною є мотивація продовжити військову службу.

Добровільне повернення: чи буде покарання?

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Згідно із Кримінальним кодексом України, відповідальність за вчинення СЗЧ передбачає позбавлення волі. Окрім юридичних наслідків можуть бути й фінансові, як-от:

позбавлення грошового забезпечення;

втрата премій і додаткових виплат;

припинення соціальних гарантій.

Але в умовах повномасштабної війни підхід до військових, що вчинили правопорушення, дещо змінився. Наразі новий закон перебуває на етапі розробки. Та за діючою ініціативою, якщо військовослужбовець добровільно вирішує повернутися до свого чи нового підрозділу, він не нестиме кримінальної відповідальності.

Терміни та способи повернення із СЗЧ

До 20 вересня 2026 року бійці НГУ можуть поновитися на службі за спрощеною системою через додаток «Армія+». Цей варіант підходить тим, чиє правопорушення було зафіксоване не пізніше 12 червня 2026 року. У всіх інших випадках повернутися до служби можна тільки через суд. На сьогодні, процедура повернення з СЗЧ можлива через додаток «Армію+» або судовий процес.

Основні кроки поновлення через «Армію+»:

заповнити заявку на сайті azov.army;

відповісти на дзвінок від рекрутингового центру;

отримати погодження після співбесіди;

подати заявку в додатку «Армія+»;

приступити до виконання завдань у новому місці служби.

Принципи Корпусу «Азов»

Військовослужбовець, який планує повернутися з СЗЧ, повинен чесно і відкрито вести комунікацію з рекрутинговим центром і безпосереднім командиром. Адже один із стовпів корпусу – братерство, що неможливе без довіри. Тому моральні принципи, готовність злагоджено працювати у команді і підтримувати високі стандарти підрозділу – надзвичайно важливі для позитивного рішення.

«Азов» зацікавлений у поверненні вмотивованих і досвідчених бійців до лав НГУ. Юристи корпусу допомагають пройти судові процеси, представники рекрутингового центру консультують з питань поновлення і мобілізації. Бо «Азов» – це люди. І тут чекають на тих, хто готовий до змін. Повертайся із СЗЧ та ставайте до лав 1-го корпусу Національної Гвардії України «Азов».