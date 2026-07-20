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Кількість загиблих внаслідок учорашнього удару по судну біля Одеси зросла до 10

Серед загиблих – члени екіпажу і лоцман. 

Кількість загиблих внаслідок російського удару по судну під прапором Гвінеї-Бісау зросла до 10. Корабель виходив з українського порту після завантаження кукурудзою, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

На борту перебували 17 членів екіпажу, громадяни Сирії та Індії, та лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ».

«Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Пожежу на судні локалізовано. Вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу. На жаль, 10 людей, серед яких лоцман ДП "АМПУ", загинули», – йдеться у повідомленні.

Росія понад тиждень щоденно атакує Одесу, цілячи по інфраструктурі й будинках. Чергову атаку ворог провів сьогодні вранці. 

Постраждале від учорашньої атаки судно належить Туреччині. За інформацією Військово-морських сил, ворог вдарив трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO. 

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