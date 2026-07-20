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Росія вночі атакувала двома ракетами і 94 дронами. Захисники збили більшість засобів ураження

Є влучання ракети і 9 БпЛА. 

У ніч на 20 липня, починаючи з 18:00, Росія атакувала двома керованими авіаракетами Х-59/69 з окупованого Криму і 94 дронами, зокрема реактивними, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» з російських напрямків Курськ, Міллєрово, Орел і тимчасово захопленої кримської і донецької території.

Зафіксовано влучання ракети і дев'яти БпЛА на дев'яти локаціях. Одна ракета цілі не досягла, повідомили Повітряні сили

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні. 

Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили
Відбиття атаки

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

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