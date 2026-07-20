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​Росія вчора втратила 1600 солдатів, 82 артсистеми і 6 засобів ППО

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 430 530 осіб. 

​Росія вчора втратила 1600 солдатів, 82 артсистеми і 6 засобів ППО
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1600 солдатів, 2 танки, 8 броньованих машин, 82 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 6 засобів ППО та 605 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це йдеться у звіті Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 430 530 (+1 600) осіб
  • танків – 12 158 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 971 (+8) од.
  • артилерійських систем – 46 343 (+82) од.
  • РСЗВ – 1 953 (+3) од.
  • засоби ППО  – 1 511 (+6) од.
  • літаків – 438 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 418 425 (+1 769) од.
  • крилаті ракети – 4 933 (+18) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 122 894 (+605) од.
  • спеціальна техніка – 4 433 (+3) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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