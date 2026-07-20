​Росія вчора втратила 1600 солдатів, 82 артсистеми і 6 засобів ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1600 солдатів, 2 танки, 8 броньованих машин, 82 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 6 засобів ППО та 605 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 430 530 осіб.

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