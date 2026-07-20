​Росія вчора втратила 1600 солдатів, 82 артсистеми і 6 засобів ППО

Упродовж минулої доби російські війська втратили 1600 солдатів, 2 танки, 8 броньованих машин, 82 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 6 засобів ППО та 605 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 430 530 (+1 600) осіб
- танків – 12 158 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 971 (+8) од.
- артилерійських систем – 46 343 (+82) од.
- РСЗВ – 1 953 (+3) од.
- засоби ППО – 1 511 (+6) од.
- літаків – 438 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 418 425 (+1 769) од.
- крилаті ракети – 4 933 (+18) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 122 894 (+605) од.
- спеціальна техніка – 4 433 (+3) од.
Дані уточнюються.