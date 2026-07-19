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​Косулі, кабани, саламандра: прикордонники показали, кого фіксують фотопастки в Карпатах

Держкордон проходить серед унікальної природи, яку потрібно берегти.

​Косулі, кабани, саламандра: прикордонники показали, кого фіксують фотопастки в Карпатах
саламандра
Фото: ДПСУ

Прикордонники Чопського загону, які охороняють державний кордон, показали, кого фіксують камери. 

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

"Бурі ведмеді неспішно обходять свої володіння. Вовки уважно прислухаються до лісу. Козулі легко ковзають між деревами. Кабани ведуть за собою малечу. Їжаки, саламандра плямиста, соня, сова, землерийка та ще сотні жителів Карпат час від часу теж стають героями прикордонних камер", - йдеться в повідомленні.

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Прикордонники зазначають, що це - не просто красиві кадри. Це - нагадування про те, що державний кордон проходить серед унікальної природи, яку також потрібно берегти.

ведмідь
Фото: ДПСУ
ведмідь

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

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