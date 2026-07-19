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Росіяни понад 50 разів атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали чотири людини

Ворог використовував безпілотники, артилерію та авіабомби.

Росіяни понад 50 разів атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали чотири людини
наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти понад 50 разів атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. Понівечені підприємство, багатоквартирний будинок,приватні оселі та автомобілі. Постраждали четверо людей. У важкому стані до лікарні госпіталізована 74-річна жінка.

У Синельниківському районі противник бив по Васильківській, Дубовиківській та Покровській громадах. Пошкоджені гімназія, інфраструктура, приватні будинки і автівки.

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