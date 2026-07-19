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Росіяни обстріляли Слов’янськ із РСЗВ "Смерч", є загиблі

Щонайменше вісім приватних будинків пошкоджено.

Росіяни обстріляли Слов’янськ із РСЗВ "Смерч", є загиблі
Слов'янськ, наслідки обстрілів
Фото: Слов'янська МВА

Російські війська атакували місто Слов’янськ на Донеччині.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його даними, російські військові обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню "Смерч", тричі влучивши в приватний сектор. Щонайменше вісім приватних будинків пошкоджено.

"На жаль, маємо двох загиблих – 70-річну жінку та 76-річного чоловіка. Обидва знаходилися на своїх подвір’ях", – повідомиив Лях.

  • Росіяни постійно намагаються пробитися на околиці Слов’янська, а "кілзона" тут починається уже на виїзді з міста. Під щоденними ударами російських дронів, реактивної, ствольної артилерії та керованих авіабомб лишаються трохи більше тисячі цивільних. Евакуація з міста ускладнена: жителі або виходять пішки, або їх вивозять військові та волонтери. Докладніше про те, що відбувається на південному фланзі Слов’янсько-Краматорської агломерації, читайте в матеріалі Lb.ua.
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