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Російські війська атакували місто Слов’янськ на Донеччині.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його даними, російські військові обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню "Смерч", тричі влучивши в приватний сектор. Щонайменше вісім приватних будинків пошкоджено.

"На жаль, маємо двох загиблих – 70-річну жінку та 76-річного чоловіка. Обидва знаходилися на своїх подвір’ях", – повідомиив Лях.