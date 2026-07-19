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Окупанти найактивніші сьогодні на Покровському напрямку, – Генштаб

Від початку доби російська армія 60 разів атакувала позиції Сил оборони.

Окупанти найактивніші сьогодні на Покровському напрямку, – Генштаб
Фото: Генштаб

Від початку доби агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Нескучне, Гірки, Рижівка, Волфине, Пустогород, Бунякине, Суходіл, Уланове, Чуйківка, Ходине, Бачівськ, Іскрисківщина, Кореньок, Лужки; на Чернігівщині – Клюси, Діброва, Богданове. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснив 25 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону у бік Гоптівки та в районі Лимана, Стариці й Приліпки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися у районах Новомихайлівки, Дробишевого та у бік Шийківки, Лиману й Озерного. Три атаки досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 14 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали сім атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та Іванопілля. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Новий Донбас, Білицьке, Світле, Шевченко, Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

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На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак у районі Залізничного та у бік Добропілля, Цвіткового, Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

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