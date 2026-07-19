Супутникові знімки підтвердили знищення російського "Ту-95" після атаки на аеродром "Енгельс-2"

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Супутникові знімки Planet Labs підтвердили знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95 на російському аеродромі "Енгельс-2" після атаки українських далекобійних безпілотників. На фото видно, що літак фактично розірваний навпіл.

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода), які отримали супутникові знімки Planet Labs від 19 липня.

На оприлюднених кадрах зафіксовано значні пошкодження одного зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, який перебував на військовому аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області Росії.

Саме цей тип літаків російська армія регулярно використовує для запуску крилатих ракет Х-101 по території України.