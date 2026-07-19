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СБУ уразила ще один танкер "тіньового флоту" РФ та три нафтобази у Ставропольському краї

Це вже четвертий "тіньовий" танкер РФ, уражений СБУ за останні десять днів.

СБУ уразила ще один танкер "тіньового флоту" РФ та три нафтобази у Ставропольському краї
СБУ уразила ще один танкер "тіньового флоту" РФ
Фото: скріншот з відео СБУ

Служба безпеки України завдала успішних ударів по танкеру "тіньового флоту" РФ "Avero" у Чорному морі, а також трьох нафтобазах у Ставропольському краї. 

Про це розповіли у пресцентрі СБУ.

"Ці спецоперації здійснюються на виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора", – ідеться у повідомленні.

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Танкер "Avero" був задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго, запровадженого країнами G7 та ЄС. Судно вивозило нафту, зокрема, до Китаю та Індії. 

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По танкеру, який перебуває під санкціями України, відпрацював морський дрон СБУ "Мамай". Саме такі судна "тіньового флоту" допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження, забезпечувати експорт нафти та отримувати кошти для фінансування війни.

Це вже четвертий "тіньовий" танкер РФ, уражений СБУ за останні десять днів. Усі ці судна належить до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних обсягів нафти та нафтопродуктів.

Окрім того, безпілотники СБУ завдали ударів по трьох нафтобазах у Ставропольському краї. Відстань до цілей від державного кордону України становила близько 600 км. 

Унаслідок атаки на всіх трьох об'єктах виникли масштабні пожежі. Зафіксовано вибухи та займання резервуарів із пально-мастильними матеріалами.

Такі спецоперації ускладнюють експорт російської нафти, позбавляють Кремль нафтодоларових надходжень, які йдуть на війну проти України, а також знижують можливості ворога забезпечувати свої війська пальним.

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