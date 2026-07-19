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Дрони атакували три нафтобази у Ставропольському краї РФ

На об'єктах виникли пожежі.

Дрони атакували три нафтобази у Ставропольському краї РФ
Дрони атакували три нафтобази у Ставропольському краї РФ
Фото: Exilenova+

У ніч на 19 липня ударні безпілотники атакували три нафтобази у місті Михайловськ Ставропольського краю Росії. Після ударів на об'єктах спалахнули масштабні пожежі.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Місцеві жителі повідомляли про роботу засобів ППО та звуки безпілотників, після чого пролунали потужні вибухи. Над промисловою зоною було видно масштабне загоряння.

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Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров підтвердив виникнення трьох осередків пожежі – двох у промисловій зоні хутора Вязники та ще одного у північній частині Ставрополя. За його словами, на промислових об'єктах детонували вогненебезпечні матеріали.

За даними Astra, під удар потрапили три нафтобази. Одна з них належить компанії "Роснефть". Ще одна розташована на вулиці Промисловій, де працюють підприємства "Корона" та "МК-Нефтепродукт". 

Також імовірно була уражена Ставропольська нафтобаза, якою управляє ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

За відкритими даними, цей об'єкт має 42 резервуари загальним об'ємом близько 57,6 тисячі кубометрів і використовується для приймання, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального та мастильних матеріалів.

Це вже не перша атака на зазначену нафтобазу. Раніше українські безпілотники успішно уразили її 9 липня, а повторний удар був завданий 13 липня, після чого також виникла пожежа.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 19 липня російська протиповітряна оборона нібито перехопила та знищила 140 українських безпілотників над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Ростовською областями, Московським регіоном, Краснодарським краєм, тимчасово окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.

При цьому Ставропольський край у зведенні Міноборони РФ знову не згадується.

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