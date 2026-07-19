У ніч на 19 липня ударні безпілотники атакували три нафтобази у місті Михайловськ Ставропольського краю Росії. Після ударів на об'єктах спалахнули масштабні пожежі.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Місцеві жителі повідомляли про роботу засобів ППО та звуки безпілотників, після чого пролунали потужні вибухи. Над промисловою зоною було видно масштабне загоряння.

Реклама

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров підтвердив виникнення трьох осередків пожежі – двох у промисловій зоні хутора Вязники та ще одного у північній частині Ставрополя. За його словами, на промислових об'єктах детонували вогненебезпечні матеріали.

За даними Astra, під удар потрапили три нафтобази. Одна з них належить компанії "Роснефть". Ще одна розташована на вулиці Промисловій, де працюють підприємства "Корона" та "МК-Нефтепродукт".

Також імовірно була уражена Ставропольська нафтобаза, якою управляє ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".

За відкритими даними, цей об'єкт має 42 резервуари загальним об'ємом близько 57,6 тисячі кубометрів і використовується для приймання, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального та мастильних матеріалів.

Це вже не перша атака на зазначену нафтобазу. Раніше українські безпілотники успішно уразили її 9 липня, а повторний удар був завданий 13 липня, після чого також виникла пожежа.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 19 липня російська протиповітряна оборона нібито перехопила та знищила 140 українських безпілотників над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Ростовською областями, Московським регіоном, Краснодарським краєм, тимчасово окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.

При цьому Ставропольський край у зведенні Міноборони РФ знову не згадується.