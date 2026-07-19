Сили оборони ліквідували ще 1520 окупантів за минулу добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно склали:

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 520 російських окупантів. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Також знищено 5 ворожих танків, понад 90 артилерійських систем та 3 засоби ППО.

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