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Сили оборони ліквідували ще 1520 окупантів за минулу добу

Також знищено 5 ворожих танків, понад 90 артилерійських систем та 3 засоби ППО.

Сили оборони ліквідували ще 1520 окупантів за минулу добу
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 520 російських окупантів. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб 
  • танків – 12 156 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 963 (+7) од.
  • артилерійських систем – 46 261 (+92) од.
  • РСЗВ – 1 950 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 505 (+3) од.
  • літаків – 438 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 956 (+13) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858) од.
  • крилаті ракети – 4 915 (+1) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 122 289 (+547) од.
  • спеціальна техніка – 4 430 (+2) од.

Дані уточнюються.

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