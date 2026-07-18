Агресор завдав 64 авіаційних удари із застосуванням 198 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6963 дрони-камікадзе та здійснив 2462 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

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Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 193 бойових зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ станом на 22:00.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень з ворогом, чотири з яких досі тривають. Противник здійснив 28 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького, Хатнього та в районі Стариці й Приліпки. Два боєзіткнення тривають.

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На Куп’янському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

Десять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в районі Новоселівки та у бік Лимана, Дробишевого й Озерного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 28 спроб загарбників іти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Міньківка, Різниківка та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили сім атак у бік Юрківки та в районах населених пунктів Новомаркове, Пазено, Никифорівка. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Довга Балка. Два боєзіткнення тривають.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік Білицького, Сергіївки, Новопідгородного, Кучерів Яру. Два боєзіткнення досі тривають.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 45 окупантів, 12 — поранено; знищено один танк, одну одиницю спеціальної техніки та 19 укриттів особового складу ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки та 125 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 293 безпілотні літальні апарати різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки у бік Гіркого та Воздвижівки. Один бій досі триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районі Щербаків та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.