Україна оперативно видаватиме дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Процедура отримання дозволів на проведення ексгумацій залишків жертв Волинської трагедії буде максимально прискорена.

Про це в коментарі Польському радіо повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.

За його словами, профільна комісія, яка ухвалює ці рішення, наразі працює в оперативному режимі, тому документи оформлюватимуть практично одразу після завершення пошукових робіт.

Ця заява з'явилася після того, як президент України Володимир Зеленський запевнив, що польські дослідники не матимуть жодних перешкод у проведенні пошукових робіт та ексгумації останків. Оскільки саме Український інститут національної пам’яті відповідає за видачу відповідних погоджень, відомство оптимізувало свої внутрішні процедури.

Алфьоров пояснив, що згідно з українським законодавством ексгумаціям обов'язково мають передувати пошукові роботи. Дозвіл на проведення самих пошуків видає Міністерство культури, а вже безпосередній дозвіл на ексгумацію — комісія при Українському інституті національної пам’яті. За звичайних умов між цими етапами доводилося певний час чекати на погодження, проте зараз комісія ухвалює рішення дуже швидко.