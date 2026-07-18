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Україна оперативно видаватиме дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Документи оформлюватимуть практично одразу після завершення пошукових робіт.

Україна оперативно видаватиме дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії
Ексгумація жертв Волинської трагедії в селі Пужники на Тернопільщині
Фото: Суспiльне

Процедура отримання дозволів на проведення ексгумацій залишків жертв Волинської трагедії буде максимально прискорена. 

Про це в коментарі Польському радіо повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. 

За його словами, профільна комісія, яка ухвалює ці рішення, наразі працює в оперативному режимі, тому документи оформлюватимуть практично одразу після завершення пошукових робіт.

Ця заява з'явилася після того, як президент України Володимир Зеленський запевнив, що польські дослідники не матимуть жодних перешкод у проведенні пошукових робіт та ексгумації останків. Оскільки саме Український інститут національної пам’яті відповідає за видачу відповідних погоджень, відомство оптимізувало свої внутрішні процедури.

Алфьоров пояснив, що згідно з українським законодавством ексгумаціям обов'язково мають передувати пошукові роботи. Дозвіл на проведення самих пошуків видає Міністерство культури, а вже безпосередній дозвіл на ексгумацію — комісія при Українському інституті національної пам’яті. За звичайних умов між цими етапами доводилося певний час чекати на погодження, проте зараз комісія ухвалює рішення дуже швидко.

  • Наразі в Україні вже тривають ексгумації жертв Волинської трагедії в Острівках і Волі Островецькій. 
  • Наступні аналогічні роботи планують провести наступного року в Гуті Пеняцькій.
  • Натомість Україна отримала поки один дозвіл на проведення ексгумації останків українців на території Польщі, які загинули від рук Армії Крайової та селянських батальйонів у 1944 році.
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