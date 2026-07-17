МЗС закликало Польщу до наукового підходу і фахового діалогу в питанні Волинської трагедії

Україна розраховує на «продовження спільних пошукових та ексгумаційних робіт на території двох держав», наголосило міністерство.

МЗС України відреагувало на ухвалення Сеймом Польщі чергової постанови з нагоди річниці трагічних подій на Волині 1943–1944 років.

Як повідомила пресслужба українського міністерства, наша держава розраховує на «конструктивний і фаховий діалог, продовження спільних пошукових та ексгумаційних робіт на території двох держав».

«Правда про минуле встановлюється виключно науковим підходом. Україна цінує Польщу як одного з найближчих союзників у протистоянні російській агресії та переконана: біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом, спільним європейським майбутнім. Українська сторона продовжить дотримуватися паритетного підходу. Закликаємо до рівноправного ставлення у двосторонніх відносинах, взаємної поваги до політик національної памʼяті, прагматичного добросусідства заради сильної України та сильної Польщі», - ідеться в заяві МЗС.

Українська сторона сподівається, що у серпні в Польщі розпочнуться пошукові роботи на місцях поховань цивільного українського населення. Йдеться про українські села, жителі яких загинули від рук Армії Крайової та селянських батальйонів у 1944 році.

Минулого року Україна подала до польського Інституту національної пам’яті три заявки щодо проведення пошукових робіт. Наразі отримала підтримку тільки одна заявка.