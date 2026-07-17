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Зеленський провів нараду з новим прем'єром: у міністрів буде персональна відповідальність за пріоритетні завдання

Президент впевнений, що Сергій Корецький зможе реалізувати таку політику. 

Зеленський провів нараду з новим прем'єром: у міністрів буде персональна відповідальність за пріоритетні завдання
Володимир Зеленський і Сергій Корецький
Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Президент Володимир Зеленський провів нараду з новим прем'єром Сергієм Корецьким і обговорив з ним наступні кроки і роботу з партнерами. Голова уряду розпочав підготовку урядової програми, яку презентують суспільству і парламентарям.

Зеленський повідомив, що підхід до управління буде максимально прагматичний: персональна відповідальність кожного міністра, усіх керівників центральних органів влади за реалізацію тих завдань, які визначені пріоритетними. Президент впевнений, що Сергій Корецький має повну можливість сформувати таку урядову політику. 

«Обговорили також із Премʼєр-міністром призначення виконувачів обовʼязків міністрів закордонних справ України та оборони України. Критичний пріоритет – підготовка до опалювального сезону. Зокрема, Сергій поінформував, що незалежна наглядова рада "Нафтогазу" злагоджено на визначений період призначила керувати компанією Сергія Федоренка – фахову людину: він пройшов шлях трансформації «Укрнафти» разом із Сергієм Корецьким. Це був шлях успішного очищення всіх внутрішніх процесів в компанії від грабіжницького олігархічного впливу, і завдяки цьому "Укрнафта" стала однією з найбільш прибуткових державних компаній», – сказав він.

Також обговорили захист енергетики і нещодавні російські атаки, зокрема сьогоднішню по об'єктах «Нафтогазу» в Харківській області. 

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