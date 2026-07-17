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Ігор Клименко стане секретарем РНБО

Указ про призначення вже готують. 

Ігор Клименко стане секретарем РНБО
Ігор Клименко
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський запропонував Ігорю Клименку стати секретарем Ради нацбезпеки і оборони. Про це він повідомив за результатами зустрічі з ним. 

Колишній міністр внутрішніх справ продовжить працювати на Україну в сфері захисту держави і людей. Про це президент повідомив у дописі 17 липня. 

«Головне – максимально результативна координація між усіма складовими у секторі безпеки й оборони і щоденний контроль за виконанням рішень. Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей. Окремий пріоритет – це координація оборонних виробництв», – сказав він.

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Секретарем Ради нацбезпеки і оборони до цього був Рустем Умєров. Він отримав цю посаду після звільнення з поста міністра оборони. В статусі секретаря РНБО Умєров став фактичним безпековим радником президента, брав участь в переговорах зі США, а після звільнення Андрія Єрмака – очолив перемовну делегацію.

Рустем Умєров фігурував на плівках Міндіча. Має статус свідка. 

Контекст

Ігор Клименко очолював міністерство внутрішніх справ з зими 2023 року. Він став міністром після загибелі Дениса Монастирського в авіакатастрофі. 

12 липня, після оголошення президентом рішення оновити уряд, джерела LB повідомили, що Ігор Клименко може стати міністром оборони замість Михайла Федорова. Це саме підтвердили народні депутати «Слуги народу» після засідання фракції за участі президента в день звільнення уряду в вівторок. Президент публічно назвав Клименка одним з кандидатів. 

Новий склад уряду затвердили в четвер. МВС керуватиме Іван Вигівський, який очолював Нацполіцію. В.о. міністра президент призначив Євгенія Хмару, який в такому ж статусі очолював СБУ. Ігорю Клименку місця в новому уряді не знайшлося. 

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