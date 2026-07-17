Bloomberg: російські мільярдери масово виводять капітал за кордон через страх конфіскацій і проблем в економіці

Російські мільярдери, серед яких є й наближені до очільника Кремля Владіміра Путіна, останнім часом активно переводять свої статки за кордон. Причиною стали побоювання щодо погіршення стану російської економіки, можливих конфіскацій активів та зростання тиску з боку держави. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заможних росіян і джерела, знайомі з настроями бізнес-еліти.

За даними агентства, протягом останнього року, а особливо в останні місяці, частина найбагатших росіян почала переводити кошти у криптовалюти, золото, закордонну нерухомість та приватні інвестиційні фонди, насамперед у країнах Перської затоки. Деякі бізнесмени також інвестують в Об'єднані Арабські Емірати, Туреччину, Саудівську Аравію та навіть країни Африки.

Bloomberg зазначає, що хвиля занепокоєння посилилася після масштабних конфіскацій активів у Росії. Лише у 2024 році, за словами заступника генпрокурора РФ Олександра Гуцана, держава повернула під свій контроль майно на понад 4 трлн рублів. Серед тих, хто втратив активи, — засновник агрохолдингу «Русагро» Вадим Мошкович, золотодобувний магнат Костянтин Струков і колишній власник московського аеропорту «Домодєдово» Дмитро Каменщик.

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За оцінками співрозмовників агентства, неофіційний відтік капіталу з Росії цього року вже становить десятки мільярдів доларів, що більше, ніж торік. Значна частина цих операцій проходить через криптовалюти та інші непрозорі фінансові механізми, які не відображаються в офіційній статистиці.

Одним із факторів, що посилили занепокоєння бізнесу, стало закрите засідання з Путіним у березні. За інформацією Bloomberg, мільярдер Сулейман Керімов запропонував, щоб великі підприємці зробили значний внесок до державного бюджету, а Путін позитивно сприйняв цю ідею. Водночас у Кремлі офіційно заперечували, що президент вимагав від бізнесу додаткових внесків.

Крім того, російські підприємці дедалі більше непокояться через стан банківської системи. Ще торік представники фінансового сектору попереджали про серйозні проблеми з борговим навантаженням, а у травні прокремлівський Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування заявив про ознаки можливої системної банківської кризи.

За інформацією Bloomberg, одним із головних напрямків для виведення коштів став Дубай, який завдяки статусу криптовалютного хабу дозволяє заможним росіянам переміщувати капітал між різними юрисдикціями. Також популярності набувають фінансові маршрути через Вірменію, Казахстан і Киргизстан.