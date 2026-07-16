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В Угорщині розслідують зв’язки ексміністра закордонних справ Сіярто з Росією

Влада не розкриває подробиці.

В Угорщині розслідують зв’язки ексміністра закордонних справ Сіярто з Росією
ексглава МЗС Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр підтвердив, що правоохоронці розслідують зв'язки колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією.

Це відбувається на тлі скандалу з витоком записів розмов угорського дипломата з російським колегою Сергієм Лавровим, пише Bloomberg.

Сіярто потрапив під приціл правоохоронних органів після того, як на початку року в мережу потрапили аудіозаписи. На них чути, як тодішній очільник МЗС Угорщини звітує перед Лавровим про внутрішні засідання ЄС і пропонує допомогу у пом'якшенні санкцій проти Москви.

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Сам ексміністр назвав ці розмови «рутинною дипломатичною комунікацією». Натомість чинний прем'єр Петер Мадяр ще під час оприлюднення записів наголошував, що дії Сіярто мають ознаки державної зради і вимагають ретельного офіційного розслідування.

На запитання журналістів під час пресконференції 16 липня, чи справді обіцяне розслідування вже розпочалося, глава уряду відповів ствердно, проте відмовився розкривати деталі процесу.

Розслідування збіглося в часі з іншою гучною подією — цього тижня Сіярто склав повноваження депутата парламенту Угорщини. Він офіційно перейшов працювати до китайського автогіганта BYD, де очолить напрям зовнішніх зв'язків і розвитку нових бізнес-сфер.

До речі, Сіярто за часів свого перебування на посаді міністра активно лобіював будівництво першого в Європі заводу цього бренду електромобілів, який наразі зводять на півдні Угорщини.

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