Із Google Play видалили застосунки "ВКонтакте", "Однокласcники", та російський месенджер Max

Із магазину також зникли додатки, пов’язані з Mail.ru.

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Google видалив російський національний месенджер Max, соціальні мережі "ВКонтакте" та "Одноклассники", а також пошту Mail.ru зі свого магазину додатків Google Play. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що в Google Play більше недоступний для завантаження російський месенджер Max. Також сервіс видалив додатки, що належать компанії VK. Йдеться про "VK Видео", "VK Музыка", "VK Месенджер", "Юла", "VK Знакомства", "Маруся", "VK Клипы" та "VK Почта".

Із магазину також зникли додатки, пов’язані з Mail.ru, який належить VK. Недоступні "Почта Mail", "Облако Mail", "Заметки" та "Календарь".

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Крім того, Google Play видалив із магазину додаток російської соціальної мережі "Одноклассники".

Пресслужба VK заявила, що всі додатки "продовжують працювати у штатному режимі", а завантажити їх можна на сторонніх майданчиках.

Як відомо, 13 липня Євросоюз офіційно запровадив санкції проти російської компанії VK та її дочірньої "Communication Platform", яка розробляє месенджер Max. Причина - співпраця з ФСБ, передача даних користувачів та використання технологій для репресій і кібератак.

Раніше в червні американська корпорація Apple прибрала з AppStore "ВКонтакте", "Одноклассники" та Mail.ru. Після цього голова найбільшого російського оператора "Ростелеком" Михайло Осеєвський назвав Apple "ворогом Росії", а речник Путіна Дмітрій Пєсков закликав росіян відмовитися від IPhone.