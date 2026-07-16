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У Генуї суд оголосить вирок у справі про обвал мосту у 2018 році. Тоді загинуло 43 людини

Перед судом постали 57 осіб, серед яких керівники компаній, інженери та посадовці міністерства транспорту.

У Генуї суд оголосить вирок у справі про обвал мосту у 2018 році. Тоді загинуло 43 людини
Знесення мосту Моранді у Генуї
Фото: EPA/UPG

Судді в італійській Генуї мають сьогодні винести вердикт у справі про обвал автомагістрального мосту у портовому місті у 2018 році, внаслідок якого загинуло 43 людини.

Про це повідомляє Reuters.

Транспортні засоби жертв впали з естакади.

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Перед судом постали 57 осіб, серед яких керівники компаній, інженери та посадовці міністерства транспорту. Найтяжчі звинувачення стосуються ненавмисного вбивства кількох людей та злочинної недбалості.

Після коротких вступних зауважень троє суддів пішли, щоб остаточно винести свої рішення. Очікується, що вони повернуться близько 15:00 за київським часом.

Обвалення 51-річного мосту Моранді під час літнього шторму напередодні національного свята шокувало Італію. Розпочалися розслідування щодо експлутації та обслуговування застарілої інфраструктури країни, які тривали багато років.

50-метрова секція мосту обвалилася, коли по ній їхало майже 35 транспортних засобів, які впали на склади та русло річки під ними.

Трагедія спровокувала конфлікт між урядом Італії та холдингом Atlantia. Дочірня компанія холдингу – Autostrade per l'Italia – безпосередньо відповідала за утримання та безпеку цього мосту. Уряд звинуватив компанію в халатності і погрожував позбавити її ліцензії на управління дорогами країни. 

Зрештою холдинг змусили продати свою частку в цій дорожній компанії державним структурам.

Серед відповідачів – колишній генеральний директор Atlantia Джованні Кастеллуччі та колишні посадовці міністерства транспорту. Усі вони заперечують свою провину.

За найсерйозніші звинувачення прокурори Генуї вимагали тюремних ув'язнень на строк від двох років і чотирьох місяців до 18 з половиною років. Однак термін давності за багатьма менш тяжкими обвинуваченнями, як-от підробка документів, вже минув.

Autostrade та її дочірня компанія Spea вийшли з кримінального провадження, досягнувши фінансової угоди у 2022 році.

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