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Французький парламент легалізував евтаназію

Закон омине Сенат і одразу потрапить на розгляд конституційного суду.

Французький парламент легалізував евтаназію
Національні збори Франції
Фото: @OmelchenkoVadym / x.com

Національні збори Франції у четверому і останньому читанні ухвалили законопроєкт, який дозволяє громадянам країни з невиліковними хворобами здійснити евтаназію.

Як пише Deutsche Welle, документ обмежує право на запит смертельної ін'єкції тими пацієнтами, які перебувають у термінальній стадії і відчувають фізичні страждання. Психологічні розлади не є підставою для асистованої смерті, тому дія закону не поширюватиметься, наприклад, на тих, у кого діагностовано хворобу Альцгеймера. 

Введення ін'єкції дозволяється як самостійно хворим, так і лікарем. Перед процедурою стан пацієнта ретельно вивчається комісією лікарів, а також проводиться перевірка на здатність людини самостійно ухвалювати рішення та надавати інформовану згоду.

Через слабкі перспективи закону у Сенаті, де більшість мають праві політики і консерватори, автори закону у нижній палаті парламенту скористалися спеціальною процедурою. Документ не потрапить на розгляд сенаторів, а натомість отримає остаточний вердикт від конституційного суду. 

Президент Франції Емманюель Макрон привітав легалізацію евтаназії, адже це є виконанням його передвиборчої обіцянки. Республіка приєднається до Бельгії, Нідерландів, Іспанії та Швейцарії, які практикують асистовану смерть у Європі, а також Канади, Нової Зеландії, деяких провінцій Австралії та американських штатів, де теж є дозволеною смертельна ін'єкція. 

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