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Партія Макрона позивається до Ле Пен через передвиборче гасло

Сама Ле Пен заперечує будь-який зв'язок між назвами.

Партія Макрона позивається до Ле Пен через передвиборче гасло
Еммануель Мкрон і Марін Ле Пен

Центристська партія президента Франції Еммануеля Макрона подала до суду на лідерку ультраправих Марін Ле Пен. 

Французького президента обурило те, що суперниця використала назву його політичної сили у своєму передвиборчому гаслі, пише Politico.

Представники пропрезидентської партії заявили, що слоган Ле Пен «За Францію, відродження» є незаконним привласненням їхньої політичної ідентичності і торгових марок.

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Минулого тижня Ле Пен офіційно розпочала свою президентську кампанію. Суд дозволив їй брати участь у виборах, попри те, що раніше її визнали винною у розтраті коштів Європейського парламенту. Сама політикиня заперечує провину та вже оскаржила це рішення у найвищому суді Франції.

Ультраправа лідерка, яка змагатиметься за посаду президента вже вчетверте, презентувала плакат та вебсайт із новим суперечливим гаслом.

У партії Макрона наголосили, що їхнє ім'я визначає політичний рух у Франції та Європі ще з 2019 року. Тому його не можна використовувати лише для того, щоб заплутати виборців. Наразі партію «Відродження» очолює колишній прем'єр-міністр Габріель Атталь, який також планує балотуватися на президентських виборах.

Перший тур виборів президента Франції відбудеться 18 квітня 2027 року. Поки що соціологічні опитування показують, що Марін Ле Пен упевнено лідирує в першому турі.

Сама Ле Пен заперечує будь-який зв'язок між назвами. Вона заявила журналістам, що обрала цей слоган лише тому, що сенс її кампанії полягає в роботі заради відродження французьких інститутів.

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