Польські винищувачі перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем

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Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі на базі тактичної авіації в Мальборку, Польща, 15 лютого 2023 р

Польські винищувачі 15 липня перехопили два російські літаки Су-30СМ2 над Балтійським морем, які проводили спостереження за навчаннями із взаємодії систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За словами очільника польського оборонного відомства, російські літаки вилетіли з Калінінградської області та здійснювали спостереження за військовими навчаннями.

"Росіяни вкотре проводили над Балтійським морем агресивне спостереження за нашими навчаннями із взаємодії систем протиповітряної оборони. Тому у повітря було піднято чергову пару польських літаків із авіабази в Мальборку, які здійснили перехоплення двох російських літаків Су-30СМ2", – зазначив Косіняк-Камиш.

Водночас, російські літаки не входили до повітряного простору Польщі та не порушували його.

Після перехоплення шведські літаки, які патрулювали повітряний простір над Балтійським морем супроводжували винищувачі РФ.