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Reuters: Нетаньягу вирушить до США, щоб зустрітися з Трампом

Це буде перший візит глави ізраїльського уряду з початку війни проти Ірану.

Reuters: Нетаньягу вирушить до США, щоб зустрітися з Трампом
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу найближчої суботи вирушить із візитом до Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

За словами співрозмовника агентства, глава ізраїльського уряду хотів би провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Водночас наразі невідомо, чи відбудуться переговори.

Напередодні американський посадовець заявив, що зустріч між Нетаньягу та Трампом поки не запланована.

За інформацією ЗМІ, під час візиту Нетаньягу також планує взяти участь у заходах, присвячених пам'яті американського сенатора Ліндсі Грема, який був відомий своєю підтримкою Ізраїлю та помер у суботу. Офіційну дату похорону наразі не оголошено.

Якщо поїздка відбудеться, вона стане першим візитом Біньяміна Нетаньягу до США після початку війни проти Ірану. Попередній візит ізраїльського прем'єра до Сполучених Штатів відбувся у лютому.

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