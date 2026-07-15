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Американські війська мають повністю вийти з Іраку до 30 вересня

Прем'єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді відвідав Вашингтон.

Американські війська мають повністю вийти з Іраку до 30 вересня
Алі аль-Заїді та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Американські війська мають повністю вийти з Іраку до 30 вересня. Про це заявив прем'єр-міністр Іраку Алі аль-Заїді на зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні, пише DW.

“Ну, ми не думаємо, що нам там більше потрібні військові”, – сказав Трамп.

Раніше в Іраку було розгорнуто близько 2500 американських військових, які виконували операції проти “Ісламської держави”, але протягом останніх місяців ця кількість зменшилася.

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Уряд аль-Зайді пов'язав заплановане виведення військ США з роззброєнням потужних ополченців, яких підтримує Іран.

“30 вересня американські війська підуть, а американські компанії зайдуть. Після 30 вересня ми не дозволимо жодній структурі мати зброю поза контролем держави”, – сказав іракський прем’єр.

Американські інвестиції у нафтогазовий та енергетичний сектори Іраку

Головною метою візиту аль-Заїді до Вашингтона є забезпечення значних інвестицій США в нафтогазовий та енергетичний сектори його країни.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті аль-Заїді анонсував оголошення про “економічне партнерство” між двома країнами. 

Трамп сказав, що Ірак має величезний потенціал завдяки своїй нафті.

“Ми укладемо багато угод. Ми створимо багато робочих місць для обох країн і вивеземо багато нафти”, – сказав республіканець.

Два іракські чиновники заявили, що Ірак, Chevron, TI Capital та катарська UCC мають намір підписати угоду в п'ятницю про будівництво нафтопроводу продуктивністю 2 мільйони барелів на день, який з'єднає Басру з Хадітою та продовжить його до портів Туреччини та Сирії.

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